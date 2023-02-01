Tokat’ta kar yağışı otobüs kazasına yol açtı: 1 ölü,15 yaralı

Sivas-Tokat Kara Yolu, Kızıliniş mevkisinde sabah 5 sıralarında meydana gelen kazada Van-Tokat seferini yapan C.H. sevk ve idaresindeki yolcu otobüsü, Tokat'a 10 kilometre kala yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Otobüsün arka kısmında dinlenen Mert Balcı adlı otobüs muavini devrilen otobüsün altında kalırken 15 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün altında kalan muavin olay yerinde hayatını kaybetti. Cansız beden, kurtarma ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı otobüs kazasının ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giderek, yaralıları ziyaret etti.