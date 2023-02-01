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Giriş Tarihi: 1.2.2023 10:30 Son Güncelleme: 1.2.2023 10:37

Tokat’ta kar yağışı otobüs kazasına yol açtı: 1 ölü,15 yaralı

Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Tokat’ta Tokat - Sivas yolu, Kızıliniş mevkiinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 15 kişi yaralandı.

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat’ta kar yağışı otobüs kazasına yol açtı: 1 ölü,15 yaralı

Sivas-Tokat Kara Yolu, Kızıliniş mevkisinde sabah 5 sıralarında meydana gelen kazada Van-Tokat seferini yapan C.H. sevk ve idaresindeki yolcu otobüsü, Tokat'a 10 kilometre kala yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Otobüsün arka kısmında dinlenen Mert Balcı adlı otobüs muavini devrilen otobüsün altında kalırken 15 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün altında kalan muavin olay yerinde hayatını kaybetti. Cansız beden, kurtarma ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı otobüs kazasının ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giderek, yaralıları ziyaret etti.

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Tokat’ta kar yağışı otobüs kazasına yol açtı: 1 ölü,15 yaralı
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