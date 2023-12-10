Tokat’ta korkunç gece: 2 ayrı kazada 7 ölü

Gece Tokat Niksar Karayolu Karakaya köyü mevkiinde çift taraflı olarak meydana gelen kazada; Tokat'tan Niksar istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil aynı istikamette seyir eden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda otomobil de bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.





Gece yarısı Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü mevkiinde çift taraflı olarak meydana gelen korkunç kazada; Sivas istikametinden Tokat istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda minibüste bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin Sürücü Ahmet Özkul (29), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40), Arif Karamemiş (42) olduğu öğrenildi. 1 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Sivas-Tokat ve Niksar-Tokat yolunda meydana gelen iki ayrı kaza sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulundu.





KAZADA AMCASI VE YEĞENİNİ KAYBEDEN YAKININDAN ACI DOLU PAYLAŞIMLAR

Tokat-Sivas Karayolu Yatmış mevkiinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada amcası ve yeğenini kaybeden sosyal medyada başarı kalbinde adlı sayfanın sahibi İlişki Danışmanı, Spor Eğitmeni Erkan Şahin, acılı haberi almasının ardından acı dolu paylaşımlar yaptı. Şahin, kaza haberinin görselinin yer aldığı paylaşımda, "Amcam ve yeğenimi trafik kazasında kaybettim. Amcam Kürşat Şahin (40), yeğenim Mustafa Enes Yiğit (21) gece gelen telefon üzerine acım çok büyük sevdiklerinizi kırmayın üzmeyin çünkü onları bir daha göremeyebilirsiniz. Kimsenin başına Allah bu kadar acı dolu bir telefonu açmayı nasip etmesin" notunu düştü.

Yeğeni Mustafa Enes Yiğit ile bir fotoğrafını da hikayesinde paylaşan Şahin, "Yeğenim Mustafa Enes Yiğit daha 21 yaşında daha çok genç bu acıya nasıl dayanacağım ben geçen yaz kız kardeşimin düğününe gelmişti. nereden bilebilirdim son görüşeyim diye Erkan abi bana tişörtlerinden verir misin demişti keşke ölmeseydi de bütün elbiselerimi verseydim" dedi.