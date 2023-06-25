Tokat’ta korkunç kaza: Anne ve 2 çocuğu öldü!

Yürekleri yakan kaza bugün 16.30 sıralarında Tokat-Almus yolunda yaşandı. Almus ilçesine 2 kilometre mesafede yaşanan kazada K.Y. (44) yönetimindeki 58 ABD 648 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.S. (53) yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri eşinin kullandığı otomobilde bulunan anne Ş.Y. (34) ve çocukları B.E.Y (12) ve E.M.Y.'nin (6) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü K.Y. ve kamyon şoförü M.S. ise yaralandı Olay yerine gelen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve çocuklarının cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna konuldu. Otomobil sürücüsü ve kamyon şoförünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.