Haberler Yaşam Haberleri Tokat’ta korkunç kaza: Anne ve 2 çocuğu öldü!
Giriş Tarihi: 25.6.2023 18:59

Tokat’ta korkunç kaza: Anne ve 2 çocuğu öldü!

Kahreden olay Almus ilçesinde yaşanmıştı. Kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada anne ve 2 çocuğu öldü, 2 sürücü de yaralandı.

DHA
Tokat’ta korkunç kaza: Anne ve 2 çocuğu öldü!

Yürekleri yakan kaza bugün 16.30 sıralarında Tokat-Almus yolunda yaşandı. Almus ilçesine 2 kilometre mesafede yaşanan kazada K.Y. (44) yönetimindeki 58 ABD 648 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.S. (53) yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri eşinin kullandığı otomobilde bulunan anne Ş.Y. (34) ve çocukları B.E.Y (12) ve E.M.Y.'nin (6) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü K.Y. ve kamyon şoförü M.S. ise yaralandı Olay yerine gelen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve çocuklarının cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna konuldu. Otomobil sürücüsü ve kamyon şoförünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tatil için geldiği Antalya'da denize girdi! Döndüğünde otomobilin haline inanamadı!
Kaybeden İstanbul oldu
Putin’in 1917 göndermesi
Rusya’da ‘paralel’ yapı ayaklanması
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! LGS'ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi
İmamoğlu'ndan Bay Bay Kemal ve Kaftancıoğlu’na meydan savaşı: Kılıçdaroğlu’na bir ay süre verdim
Son dakika | Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü: Rusya yönetimine destek mesajı...
Temkinli ve tedrici sıkılaşma
Böyle karakterli ünlüler de var
Denizli’de mesaj cinayeti! Eşine cinsel içerikli mesaj atan adamı öldürdü
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokat’ta korkunç kaza: Anne ve 2 çocuğu öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA