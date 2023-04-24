Tokat’ta korkunç olay! Çatışmanın ortasında kaldı, hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, Tokat'ın Çat beldesinde meydana geldi. Uzun süredir ağaç kesme olayından dolayı aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. O.Y. ve oğlu M.Y. ile R.G. ve D.G. arasında çıkan tartışma sonucunda taraflar birbirine silahla ateş etti.

Olay anında çatışma ortasında kalan ve olayla ilgisi olmayan Yusuf Uzun (18) yaralandı. İki aile arasında ise H.Y. ve diğer aileden R.G. ve D.G. yaralandı.