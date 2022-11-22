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Giriş Tarihi: 22.11.2022 05:42

Tokat'ta otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı

İHA
Tokat’ta otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa D-100 kara yolu Değirmenli Köyü yakınlarında meydana geldi. S. D. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Çakmak çarpmanın etkisi ile yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edilen Çakmak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün yaralı olarak atlattığı kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Tokat'ta otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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