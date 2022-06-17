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Giriş Tarihi: 17.6.2022 09:42 Son Güncelleme: 17.6.2022 09:49

Tokat’ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı!

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat’ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı!

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  yapılan ‘rüşvet’ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube ekiplerince bir süredir devam eden çalışmalar neticesinde Rüşvet, İrtikap, Görevi Kötüye Kullanma, Resmi Belgede Sahtecilik ve Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçlarından, Milli Emlak Müdürlüğünde görevli bazı personellerin usulsüz düzenlemeler yaparak irtibatlı oldukları şahısları menfaat karşılığında hazine arazileri üzerinde hak sahibi ettikleri tespit edildi. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan KOM Şube, V.A , F.B, İ.Ç, F.D, D.Y, N.A, K.İ ve M.S olmak üzere 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardında bu sabah Tokat Adliyesine sevk edildiler.

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Tokat’ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı!
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