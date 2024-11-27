Tokat’ta sahte içki faciası: 2 ölü, 3 yaralı! Miras paylaşımı için...

Edinilen bilgiye göre, amca Bekir Baybars ve yeğeni Ali Baybars, Ali Baybars'ın annesi Fadime Baybars'tan kalan miras paylaşımı için İstanbul'un Ümraniye ilçesinden Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Ulutepe köyüne geldi. Amca ve yeğeni, köyde akrabaları D.B. (48), H.B. (46) ve V.B. (49) ile bir araya geldi. İddiaya göre görüşme sırasında akrabalar, amca-yeğenin İstanbul'dan getirdikleri içkiden içti.