Tokat’ta taziye dönüşü feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Batmantaş köyü mevkisinde taziyeden dönenleri taşıyan A. K. (60) idaresindeki 60 AS 506 plakalı kamyonet devrildi. Kazada, sürücü A.K ile kamyonette bulunan Ziyaettin K. (60) ve Ferhat İ. (60) yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Keziban K'nin (60) ise olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.
Keziban K'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.