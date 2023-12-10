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Giriş Tarihi: 11.12.2023

Tokat’ta trafik faciası: 7 ölü

Tokat’ta, TIR’a çarpan minibüste 5, kamyona çarpan otomobilde ise 2 kişi hayatını kaybetti

MİHRİBAN KOÇAKER
Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Tokat’ta trafik faciası: 7 ölü
Tokat'ta önceki gece Ahmet Özkul'un (29) kullandığı minibüs, Yatmış Köyü yakınlarında önünde giden şeker pancarı yüklü TIR'a çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Özkul ile Ali Karakuş (42) Arif Karamemiş (41), Kürşat Şahin (40) ve Mustafa Enes Yiğit (21) öldü. Tokat'taki diğer kazada da merkeze bağlı Karakaya köyü yakınlarında önünde giden kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü.



DİĞER KAZALARDA 8 ÖLÜ, 6 YARALI
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kafa kafaya çarpışan 2 otomobilde bulunan Hasan Kömür, Fadile Kömür, Fatma Kömür ve Gülizar Orman hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Yalova'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan aracın sürücüsü Birkan Çelebiler (25) yaşamını yitirdi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir yemek firmasında kurye olarak çalışan Tevfik Arayıcı (25), alkollü olduğu belirlenen F. Y.'nin kullandığı otomobilin motosikletine çarpması sonucu öldü.Arayıcı'nın 4 ay önce sosyal medya hesabından "Bir gün motorda öleceğim, sakat kalmak yerine tek temennim" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.
Kayseri'de bisikletle giderken otomobilin çarptığı Mehmet Koca öldü. Yine Kayseri'de 4 gün önce karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı Nurcan Şahin (24), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Tokat’ta trafik faciası: 7 ölü
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