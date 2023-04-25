Tokat’ta vahşet: Eski eşini öldürüp intihar etti!

Olay, sabah saatlerinde Turgut Özel Caddesi'nde meydana geldi. Sabah alışverişi için evden çıkan 3 çocuk annesi Ebru Güneş, cadde üzerinde yürürken daha önce kendisini tehdit ettiği için cezaevine giren ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Ahmet Göktaş ile karşılaştı. 5 yıl önce boşanan Göktaş ile Güneş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Göktaş, yanındaki tabancayı çıkarıp Ebru Güneş'e ateş etti. Ahmet Göktaş ardından aynı silahla kendini vurdu.