Tokat’ta yapılan aşı sayısı 1 milyonu geçti

Tokat İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz yaptığı açıklamada "İlimizde Covid-19 ile mücadele kapsamında 1. doz, 2. doz, 3. doz, 4. doz ve 5. doz olmak üzere toplamda 1 milyon 30 bin 233 aşı yapılmıştır. Hedef nüfusumuzun ilk dozda yüzde 88,2'sini, ikinci dozda 82,1'i aşılamış olduk. Hedefimiz Tokat'ta yüzde 100 aşılama oranına ulaşmak olacaktır. Covid-19 salgınıyla mücadelemizde aşısını eksiksiz olan, maske-mesafe-hijyen kurallarına dikkat eden vatandaşlarımıza teşekkür ederim.

Bilindiği üzere Covid-19'a karşı elimizdeki en güçlü silahımız aşıdır. Aşısını yaptırmayı geciktirmiş olan, eksik doz aşılarını öteleyen ve hatırlatma dozu aşısının zamanı gelen vatandaşlarımızın aşılarını bir an önce olmalarını rica ederim. Omicron varyantına bağlı vakaların da arttığı şu günlerde hep beraber tedbirlere daha da uyarak ve aşılarımızı da eksiksiz olarak Covid-19 salgınından kurtulacağız. Tokat'ta toplamda 120 noktada randevusuz aşılama yapıyoruz. Tüm Tokat'lı hemşehrilerimi aşı noktalarımıza bekliyoruz." diye konuştu.