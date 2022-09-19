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Giriş Tarihi: 19.9.2022 22:53

Tokat'taki 'kavak ağacı' cinayetinde 3 tutuklama

Tokat'ta kavak ağacının kesilmesi yüzünden 1 kişinin hayatını kaybettiği kavga nedeniyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

İHA
Tokat’taki ’kavak ağacı’ cinayetinde 3 tutuklama
Edinilen bilgiye göre, olay hafta sonu Tokat merkeze bağı Beşören köyü Karaca Yaylası'nda yaşandı. İki aile arasında kavak ağacı kesilmesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Munise Nazik (40), sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.N. (57), Y.N. (29) ve T.N. (23) tutuklanırken, A.N. (77) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan 3 kişi T Tipi Çamlıbel Cezaevine gönderildi.

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Tokat'taki 'kavak ağacı' cinayetinde 3 tutuklama
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