Tokat’tan Almanya’ya yaşam köprüsü

Almanya'da yaşayan üniversite öğrencisi ve bir spor kulübünün kadın futbol oyuncusu Melisa Altınışık, birtakım şikâyetleri sebebiyle Almanya'da bir hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucu genç kızda safrakesesi taşı olduğu tespit edildi. Şikâyetleri devam eden Altınışık'a 2023 yılı Aralık ayında ise nadir görülen 'karoli' hastalığı teşhisi konuldu. Talihsiz kız bu süreçte yaklaşık 1 yıl boyunca sık sık hem enfeksiyona yakalandı hem de hastanede yatarak tedavi gördü. Durumu gittikçe ciddileşen Altınışık'a son olarak 'acil bir şekilde karaciğer nakli yapılması gerektiği' söylendi. Ardından Almanya'da nakil için bekleme listesine alınarak bir süre donör bekledi. Daha sonra genç kıza Tokat'ta yaşayan dayısının oğlu Oğuzhan Yazıcı (27) donör oldu. Donörün bulunmasıyla tedavi için Türkiye'ye gelen Altınışık'ın ameliyatı Acıbadem Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Altınışık şimdi ise sağlığına kavuşup hem üniversiteyi bitirmeyi hem de futbolda ilerlemeyi hedefliyor.