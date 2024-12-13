TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 2024-2025 TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri, başvuru şartları, konut fiyatları gibi pek çok detay ile sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olacak bu sistemde dar gelirlilerin ev sahibi olması amaçlanıyor. 81 ili hedefleyen projede yata mimarinin enerji verimli, iklim dostu hali görülecek. Peki; 2024-2025 TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman?
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA: İLK İHALEMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK!
Asrın felaketi ardından 11 ile öncelik gösterdiklerini açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için ilk adımı duyurdu:
"Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik.
Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle (TOKİ 250 bin konut projesi) de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz."
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı. İhalelerle birlikte sürecin de vatandaşlar ile paylaşılması bekleniyor.
TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT İHALE TARİHLERİ
81 ili hedefleyen projede ilk ihalenin gerçekleştiği bilgisini veren Bakan Kurum'un açıklaması ile birlikte ihale tarihleri de takip ediliyor:
TOKİ İHALE TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.