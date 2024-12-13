TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 2024-2025 TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri, başvuru şartları, konut fiyatları gibi pek çok detay ile sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olacak bu sistemde dar gelirlilerin ev sahibi olması amaçlanıyor. 81 ili hedefleyen projede yata mimarinin enerji verimli, iklim dostu hali görülecek. Peki; 2024-2025 TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman?