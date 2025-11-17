TOKİ 500 bin konut başvuru son tarih 2025: TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? Son günde e-devlet ve banka detayı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 500 bin konut projesinde başvurular, 10 Kasım 2025 tarihinde başlamıştı. Uygun ödeme koşulları ve uzun vade imkanlarıyla büyük ilgi gören projede, belirlenen gelir ve ikamet şartlarını taşıyan milyonlarca vatandaş başvurularını tamamladı. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvurular, E-Devlet ve yetkili banka şubeleri olmak üzere iki farklı kanal üzerinden alınıyor. Ancak her iki kanal için bitiş tarihleri farklılık gösterecek.
TOKİ Başvuru Son Tarih
|Başvuru Kanalı
|Son Başvuru Tarihi
|Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası
|19 Aralık 2025 Cuma
|E-Devlet Kapısı Üzerinden Başvurular
|18 Aralık 2025 Perşembe
TOKİ 500 bin konut başvurusu e-devlet ve Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası aracılığı ile alınıyor. 5000 TL'lik başvuru bedelini ödeyen vatandaşlar işlemlerini tamamlıyor ve SMS ile bilgilendiriliyor.