TOKİ 500 bin konut kampanya detayları açıklanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün duyuracak: TOKİ sosyal konut başvuru şartları, ödeme planı ne?

TOKİ 500 bin konut projesi detayları belli oluyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan projenin başvuruları e-devlet üzerinden alınacak. Başvuru şartları ödeme planları ve beklenirken gözler bugünkü tanıtım törenine çevrildi.İşte TOKİ 500 bin konut projesi detayları:

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Projesi ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Eskişehir'deki vatandaşlarımızın mutluluğuna bakın. TOKİ ile hayallerine ulaştılar; ev sahibi oldular, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuştular. Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile 500.000 anahtarı daha milletimizle buluşturacağız. Çok yakında" ifadelerini kullandı. TOKİ sosyal konut başvurularının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ 500 BİN SOSYAL KONUT TANITIM TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim Cuma günü İstanbul Başakşehir'de düzenlenecek "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni"nde projenin detaylarını paylaşacak. Tören, Kayabaşı Mahallesi'nde, 2022'de başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında inşa edilen konutların yanında gerçekleşecek. Çevre Bakanı Murat Kurum, 81 ilin milletvekilleri ve STK temsilcileri törene katılacak. Etkinlikte, önceki projede evleri tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni projede yapılacak konutların büyüklükleri, ödeme planları ve başvuru şartları hakkında bilgi verecek.

TOKİ SOSYAL KONUT KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye tarihinin "en büyük sosyal konut seferberliği" olacak projede, şehit yakınları ve gaziler, emekliler, gençler, en az 3 çocuğu olan aileler ile engelliler için özel kontenjanlar ayrılacak.

İLK DEFA KİRALIK KONUTLAR DA OLACAK

500 Bin Sosyal Konut Projesi, beraberinde bazı ilkleri de getirecek. TOKİ eliyle proje kapsamında İstanbul'da ilk kez "kiralık konut projesi" hayata geçirilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEME PLANI NASIL?

Bugün gerçekleştirilecek olan törenle projenin detayları belli olacak. Ödeme planı açıklandığında yer vereceğiz.

EN FAZLA KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek.

İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.

Diğer büyükşehirlerde ihalesine çıkılan konut sayıları şöyle:

"Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799; Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682; Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339; Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305; Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300; Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349; Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394; Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711; Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300; Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334; Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe ilçelerinde 1476; Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40; Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915; Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3; Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bin 678; Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318; Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989; Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1900."