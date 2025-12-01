TOKİ 500 BİN KONUT KURASI NE ZAMAN? 1+1 ve 2+1 TOKİ başvuru sonuçları için geri sayım!

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için başvurular, banka şubeleri ve e-Devlet olmak üzere iki farklı kanal üzerinden kabul edilmektedir:

Banka Şubeleri ve Genel Başvurular: T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası yetkili şubeleri aracılığıyla yapılan başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında kabul edilecektir.

e-Devlet Başvuruları: e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise banka şubelerinden bir gün önce, 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecektir.

Bu tarihlere kadar başvuru yapacak vatandaşların, ilgili banka şubeleri veya e-Devlet üzerinden gerekli başvuru bedelini (5000 TL) yatırmaları gerekmektedir.