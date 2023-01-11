TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE EKRANI || 11 Ocak 2023 TOKİ Adana kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi 10 Ocak 2023 tarihli Merkez Mahallesi çekilişi için belli olurken, aynı mahalle için çekilişler bugün de devam edecek. Sabah saatlerinde başlayacak olan kuraların akşama kadar sürmesi bekleniyor. Adana ili kuraları 13 Ocak'ta sona erecek. Vatandaşlar da TOKİ Adana kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ Adana kura sonuçları sorgulama ekranı
ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ MERKEZ İÇİN GERÇEKLEŞİYOR!
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana kuraları 10 Ocak Salı günü başlayacak ve 13 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.
5. etap kura takvimine göre 11 Ocak tarihli kura çekilişi ile Merkez'de yer alan Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için isim listesi ilan edilecek. Kurası çekilen ilçelerde sorgulama yapmak için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açılıyor. İşte, detaylar;
TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA İLE BAŞLADI!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut hak sahibi belirleme kurası için çekiliş takvimi güncellendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.
TOKİ Adana kuraları 10 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da, Merkez'de yer alan Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için gerçekleşti. Kuranın devamı, 11 Ocak'ta aynı saatte yapılacak.
TOKİ ADANA KURA TARİHLERİ
TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Adana kura çekimi 10-12-13 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
Toplamda 6 bin 356 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde çekilecek.
İşte ilçe ilçe kura takvimi:
10 - 11 Ocak: Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan)
12 Ocak: Sarıçam, Yumurtalık
13 Ocak: Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli
TOKİ ADANA EVLERİ NELERDE?
İlçelere göre evler şöyle:
ADANA SARIÇAM: 800
ADANA YUMURTALIK: 300
ADANA KOZAN: 500
ADANA İMAMOĞLU: 500
ADANA TUFANBEYLİ: 156
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Adana kura sonuçları, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.
MART 2023'E KADAR KONUTLAR İÇİN TÜM KURALARIN TAMAMLANMASI PLANLANIYOR
Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.