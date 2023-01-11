TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE EKRANI || 11 Ocak 2023 TOKİ Adana kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi 10 Ocak 2023 tarihli Merkez Mahallesi çekilişi için belli olurken, aynı mahalle için çekilişler bugün de devam edecek. Sabah saatlerinde başlayacak olan kuraların akşama kadar sürmesi bekleniyor. Adana ili kuraları 13 Ocak'ta sona erecek. Vatandaşlar da TOKİ Adana kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ Adana kura sonuçları sorgulama ekranı