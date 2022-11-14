Haberler Yaşam Haberleri TOKİ AĞRI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2+1 ve 3+1 Sosyal konut TOKİ Ağrı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 09:57 Son Güncelleme: 14.11.2022 09:59

TOKİ AĞRI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2+1 ve 3+1 Sosyal konut TOKİ Ağrı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

TOKİ kura çekimi il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda sıradaki iller Ağrı ve Şanlıurfa olacak. Ağrı ilinde inşa edilecek 1480 konut için 10 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan TOKİ kura çekimi ileri bir tarihe ertelenmişti. Belirlenen yeni tarih doğrultusunda TOKİ Ağrı kura çekimi bugün yapılacak. Bu kapsamda Ağrı’da ikamet eden ve projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, çekilişi canlı olarak takip etmek için TOKİ Ağrı kura çekimi canlı izle kanalı şeklinde araştırmalarına başladı. Peki, Sosyal konut TOKİ Ağrı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, TOKİ Ağrı kura çekimi canlı izle ve isim listesi sorgulama ekranı…

TOKİ AĞRI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2+1 ve 3+1 Sosyal konut TOKİ Ağrı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

7 Kasım tarihi itibarıyla başlayan sosyal konut TOKİ kura çekilişi il bazında yapılmaya devam ediyor. Belirlenen TOKİ kura çekimi takvimi doğrultusunda bugün Şanlıurfa ve Ağrı TOKİ kura çekimi gerçekleştirilecek. Ağrı'da 1480 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Bu noktada başvuru sahipleri, TOKİ Ağrı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, TOKİ Ağrı kura çekimi canlı izle ekranı ve isim listesi sorgulama…

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AĞRI TOKİ KURA ÇEKİMİ ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ağrı TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi ilk olarak 10 Kasım 2022 Perşembe günü olarak duyurulmuştu.

Daha sonra TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamada Ağrı kura çekimi 14 Kasım'a ertelendi. Buna göre, Ağrı TOKİ kuraları 14 Kasım 2022 Pazartesi yani bugün çekilecek.

TOKİ AĞRI KONUTLARI NEREDE?

10 Kasım 2022 Perşembe günü TOKİ kura çekimi Ağrı'da gerçekleşmesi beklenen kura çekimi, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kura çekiminde 1480 konut sahibinin olacak. Konutlar şu ilçelerde:

AĞRI DİYADİN -80 KONUT / 10:00 Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü

AĞRI DOĞUBAYAZIT -100 KONUT / 10:00 Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü

AĞRI ELEŞKİRT -80 KONUT / 10:00 Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü

AĞRI MERKEZ -878 KONUT / 10:00 Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü

AĞRI PATNOS- 130 KONUT / 10:00 Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü

AĞRI TAŞLIÇAY- 80 KONUT

AĞRI TUTAK- 132 KONUT / 10:00 Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü

AĞRI TAŞLIÇAY 80 KONUT / Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ağrı kura çekimi, TOKİ'nin Youtube kanalından canlı izlenebilecek. Canlı yayında yapılan TOKİ kura çekilişi tamamlandıktan sonra TOKİ resmi internet adresi üzerinden isim listesi sorgulama yapılabilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut

11 Kasım Cuma - 12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

14 Kasım Pazartesi: Ağrı 1.480 konut

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

17 Kasım Perşembe Muş: 1140 konut

18 Kasım Cuma: Bingöl 1000 konut

19 Kasım Cumartesi - 20 Kasım Pazar: Erzurum 2310 konut için kura çekimi yapılacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut

8 Kasım Salı: Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Batman 1.850 konut

10 Kasım Perşembe - 11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

13 - 14 - 15 - 16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut

18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 Kasım Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Gaziantep 10.024 konut için kura çekimi yapılacak.

Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.

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TOKİ AĞRI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2+1 ve 3+1 Sosyal konut TOKİ Ağrı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?
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