TOKİ AĞRI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2+1 ve 3+1 Sosyal konut TOKİ Ağrı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

7 Kasım tarihi itibarıyla başlayan sosyal konut TOKİ kura çekilişi il bazında yapılmaya devam ediyor. Belirlenen TOKİ kura çekimi takvimi doğrultusunda bugün Şanlıurfa ve Ağrı TOKİ kura çekimi gerçekleştirilecek. Ağrı'da 1480 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Bu noktada başvuru sahipleri, TOKİ Ağrı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, TOKİ Ağrı kura çekimi canlı izle ekranı ve isim listesi sorgulama…
TOKİ sosyal konut kura çekilişi, 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
Ağrı TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi ilk olarak 10 Kasım 2022 Perşembe günü olarak duyurulmuştu.
Daha sonra TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamada Ağrı kura çekimi 14 Kasım'a ertelendi. Buna göre, Ağrı TOKİ kuraları 14 Kasım 2022 Pazartesi yani bugün çekilecek.
10 Kasım 2022 Perşembe günü TOKİ kura çekimi Ağrı'da gerçekleşmesi beklenen kura çekimi, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kura çekiminde 1480 konut sahibinin olacak. Konutlar şu ilçelerde:
AĞRI DİYADİN -80 KONUT / 10:00 Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
AĞRI DOĞUBAYAZIT -100 KONUT / 10:00 Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
AĞRI ELEŞKİRT -80 KONUT / 10:00 Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
AĞRI MERKEZ -878 KONUT / 10:00 Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
AĞRI PATNOS- 130 KONUT / 10:00 Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
AĞRI TAŞLIÇAY- 80 KONUT
AĞRI TUTAK- 132 KONUT / 10:00 Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
AĞRI TAŞLIÇAY 80 KONUT / Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek
TOKİ Ağrı kura çekimi, TOKİ'nin Youtube kanalından canlı izlenebilecek. Canlı yayında yapılan TOKİ kura çekilişi tamamlandıktan sonra TOKİ resmi internet adresi üzerinden isim listesi sorgulama yapılabilecek.
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde;
7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut
11 Kasım Cuma - 12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
14 Kasım Pazartesi: Ağrı 1.480 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut
17 Kasım Perşembe Muş: 1140 konut
18 Kasım Cuma: Bingöl 1000 konut
19 Kasım Cumartesi - 20 Kasım Pazar: Erzurum 2310 konut için kura çekimi yapılacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;
7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut
8 Kasım Salı: Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Batman 1.850 konut
10 Kasım Perşembe - 11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
13 - 14 - 15 - 16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 Kasım Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Gaziantep 10.024 konut için kura çekimi yapılacak.
Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.