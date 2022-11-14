TOKİ AĞRI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2+1 ve 3+1 Sosyal konut TOKİ Ağrı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

7 Kasım tarihi itibarıyla başlayan sosyal konut TOKİ kura çekilişi il bazında yapılmaya devam ediyor. Belirlenen TOKİ kura çekimi takvimi doğrultusunda bugün Şanlıurfa ve Ağrı TOKİ kura çekimi gerçekleştirilecek. Ağrı'da 1480 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Bu noktada başvuru sahipleri, TOKİ Ağrı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, TOKİ Ağrı kura çekimi canlı izle ekranı ve isim listesi sorgulama…