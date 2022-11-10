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Giriş Tarihi: 10.11.2022 08:56

TOKİ Ağrı kura çekimi canlı izle! TOKİ Ağrı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

TOKİ Ağrı kura çekimi yapılıyor! 1480 konut Ağrı’da ikamet eden vatandaşın olacak. Sosyal Konut projesine 8 milyon başvuru olurken, kuralar 7 Kasım 2022 tarihinde başladı. TOKİ Ağrı kura sonuçları isim listesi açıklanacakken, başvuru yapanlar TOKİ Ağrı kura çekimi canlı izle Youtube üzerinden izlenebiliyor. İlk evine sahip olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ Ağrı kura sonuçları sorgulama üzerinden şanslı olup olmadıklarını öğrenmeye çalışıyor. İşte TOKİ Ağrı kura çekimi sonuçları

TOKİ Ağrı kura çekimi canlı izle! TOKİ Ağrı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

TOKİ Ağrı kura çekimi canlı izle ekranı ile vatandaşlar, kurada isimlerinin çıkıp çıkmadığını öğrenmek istiyor. TOKİ Ağrı kura sonuçları tam isim listesi kura bittikten sonra belli olurken, vatandaşlar TOKİ Ağrı kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilir. Peki, TOKİ Ağrı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ AĞRI KONUTLARI NEREDE?

10 Kasım 2022 Perşembe günü TOKİ kura çekimi Ağrı'da gerçekleşecek. Kura çekiminde 1480 konut sahibinin olacak. Konutlar şu ilçelerde:

AĞRI DİYADİN -80 KONUT

AĞRI DOĞUBAYAZIT -100 KONUT

AĞRI ELEŞKİRT -80 KONUT

AĞRI MERKEZ -878 KONUT

AĞRI PATNOS- 130 KONUT

AĞRI TAŞLIÇAY- 80 KONUT

AĞRI TUTAK- 132 KONUT

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Bugün Mardin ve Ağrı kura çekimi yapılacak.

TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut

8 Kasım Salı: Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Batman 1.850 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.

Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.

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TOKİ Ağrı kura çekimi canlı izle! TOKİ Ağrı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?
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