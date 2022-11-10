TOKİ Ağrı kura çekimi canlı izle! TOKİ Ağrı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

TOKİ Ağrı kura çekimi canlı izle ekranı ile vatandaşlar, kurada isimlerinin çıkıp çıkmadığını öğrenmek istiyor. TOKİ Ağrı kura sonuçları tam isim listesi kura bittikten sonra belli olurken, vatandaşlar TOKİ Ağrı kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilir. Peki, TOKİ Ağrı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
TOKİ AĞRI KONUTLARI NEREDE?
10 Kasım 2022 Perşembe günü TOKİ kura çekimi Ağrı'da gerçekleşecek. Kura çekiminde 1480 konut sahibinin olacak. Konutlar şu ilçelerde:
AĞRI DİYADİN -80 KONUT
AĞRI DOĞUBAYAZIT -100 KONUT
AĞRI ELEŞKİRT -80 KONUT
AĞRI MERKEZ -878 KONUT
AĞRI PATNOS- 130 KONUT
AĞRI TAŞLIÇAY- 80 KONUT
AĞRI TUTAK- 132 KONUT
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
Bugün Mardin ve Ağrı kura çekimi yapılacak.
TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL
Doğu Anadolu Bölgesi'nde;
7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;
7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut
8 Kasım Salı: Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Batman 1.850 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.
Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.