Ankara TOKİ kura çekilişi CANLI YAYIN İZLE | Ankara TOKİ kura sonuçları 2023 listesi ile Sincan Saraycık sonuçları sorgulama

TOKİ Ankara kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ile sorgulanıyor. Bugün Sincan Saraycık sonuçları belli olurken daha önce kuraları çekilen Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek ilçeleri TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları ekranında yerini aldı. İşte, 9 Ocak 2023 TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın izle ekranı…
ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ SİNCAN SARAYCIK İÇİN GERÇEKLEŞİYOR!
TOKİ sosyal konut projesinde Ankara kuraları 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çeşitli ilçelerde kura sonucu belli olurken takvime göre 9 Ocak tarihli kura çekilişi Saraycık isim listesini ortaya çıkaracak. Kurası çekilen ilçelerde sorgulama yapmak için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yayında. İşte, detaylar;
TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA İLE BAŞLADI!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura adımında takvim yenilendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.
TOKİ Ankara kuraları 9 Ocak 2023 tarihinde saat 11.00'de, Sincan Saraycık için gerçekleşecek.
2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı
3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar
4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu
6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek
(KURA ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ)
9 Ocak: Saraycık
10 Ocak: Gölbaşı Gerder
11 - 12 Ocak: Mamak
Not: Ankara Haymana başvuru sayısı az, hak sahipliği kurası çekilmeyecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Ankara kura sonuçları, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.