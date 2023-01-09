Haberler Yaşam Haberleri Ankara TOKİ kura çekilişi CANLI YAYIN İZLE | Ankara TOKİ kura sonuçları 2023 listesi ile Sincan Saraycık sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 9.1.2023 14:48 Son Güncelleme: 9.1.2023 14:48

Ankara TOKİ kura çekilişi CANLI YAYIN İZLE | Ankara TOKİ kura sonuçları 2023 listesi ile Sincan Saraycık sonuçları sorgulama

TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın izle ekranı ile takip ediliyor. 9 Ocak bugün Sincan Saraycık sonuçları belli oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulan 2023 sosyal konut kura takvimine göre kuralar 2-12 Ocak tarihleri arasında Başkentte gerçekleşecek. TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ilçe ilçe sorgulanıyor. Toplamda 18 bin 450 konut hak sahiplerini buluyor. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, Youtube canlı kura ekranı…

Ankara TOKİ kura çekilişi CANLI YAYIN İZLE | Ankara TOKİ kura sonuçları 2023 listesi ile Sincan Saraycık sonuçları sorgulama

TOKİ Ankara kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ile sorgulanıyor. Bugün Sincan Saraycık sonuçları belli olurken daha önce kuraları çekilen Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek ilçeleri TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları ekranında yerini aldı. İşte, 9 Ocak 2023 TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın izle ekranı…

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ SİNCAN SARAYCIK İÇİN GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut projesinde Ankara kuraları 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çeşitli ilçelerde kura sonucu belli olurken takvime göre 9 Ocak tarihli kura çekilişi Saraycık isim listesini ortaya çıkaracak. Kurası çekilen ilçelerde sorgulama yapmak için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yayında. İşte, detaylar;

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA İLE BAŞLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura adımında takvim yenilendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.

TOKİ Ankara kuraları 9 Ocak 2023 tarihinde saat 11.00'de, Sincan Saraycık için gerçekleşecek.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ANKARA KURA TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ankara kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan ve Etimesgut merkezlerinde olacak.

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek

(KURA ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ)

9 Ocak: Saraycık

10 Ocak: Gölbaşı Gerder

11 - 12 Ocak: Mamak

Not: Ankara Haymana başvuru sayısı az, hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ankara kura sonuçları, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ ANKARA KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MART 2023'E KADAR KONUTLAR İÇİN TÜM KURALARIN TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

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Ankara TOKİ kura çekilişi CANLI YAYIN İZLE | Ankara TOKİ kura sonuçları 2023 listesi ile Sincan Saraycık sonuçları sorgulama
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