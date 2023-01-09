Ankara TOKİ kura çekilişi CANLI YAYIN İZLE | Ankara TOKİ kura sonuçları 2023 listesi ile Sincan Saraycık sonuçları sorgulama

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA İLE BAŞLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura adımında takvim yenilendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.

TOKİ Ankara kuraları 9 Ocak 2023 tarihinde saat 11.00'de, Sincan Saraycık için gerçekleşecek.

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