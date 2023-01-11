TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın izle || 11 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Ankara Mamak kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ MAMAK İLE DEVAM EDİYOR

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara kuraları 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2 Ocak'tan bu yana yapılan çekilişler ile Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Etimesgut, Şereflikoçhisar, Sincan, Gölbaşı Gerder ilçelerinde kura sonucu belli oldu.

5. etap kura takvimine göre 11 Ocak tarihli kura çekilişi ile Mamak isim listesi ilan edilecek. Kurası çekilen ilçelerde sorgulama yapmak için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. İşte, detaylar;