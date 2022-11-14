TOKİ arsa başvuru tarihleri: 2022 TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, peşinat ne kadar ve şartları nelerdir?

Arsa ve işyeri için TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. Arsa ve işyeri için, 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar başvurabiliyor. Başvurunun yapılacağı ilde ikamet etmek veya o il nüfusuna kayıtlı olmak bir diğer şart. En son başvuru süreci uzatılmıştı. Peki TOKİ arsa başvuru tarihleri ne zaman? 2022 TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, peşinat ne kadar ve şartları nelerdir?
81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yer alan arsa ve iş yerleri için başvuru süreci devam ediyor.
10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ arsa ve iş yeri başvurularının 7 Kasım 2022 tarihinde sona ermesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş yeri ve arsa başvuru tarihlerinin uzatıldığını açıkladı.
aHaber ve ATV ortak yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ arsa başvuruları ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti:
''Açıklanmış olan dev bir proje. Seçim sonrası inşaatlarımız devam edecek. Bu kuradan arsaları alanlar evlerini yapacaklar. İnşallah bunu da kurayla yapacağız. Seçimden sonra yeni bir hızla Türkiye Yüzyılı'na güç katacağız. Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Başvuru sürelerini 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz.''
T.C. Vatandaşı olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.
Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek
Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması
Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.
775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması
(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)
TOKİ arsa başvuruları, e-Devlet üzerinden ve Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacaktır.
TOKİ iş yeri başvuruları ise e-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacaktır.
Daha önce başvuru süresi uzatılan, iş yerleri ve arsalar için de başvuru süreci devam ediyor. Başvurular, 15 Kasım mesai bitimine kadar yapılabilecek.
Arsa ve işyeri için, 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar başvurabiliyor. Başvurunun yapılacağı ilde ikamet etmek veya o il nüfusuna kayıtlı olmak bir diğer şart.
Ayrıca Ustalık, İş yeri Açma, İlgili Oda Kayıt belgeleri, Vergi Levhası ve e-Ticaret yapıldığına dair belgelerden birine sahip olmak gerekiyor. Aynı haneden sadece bir kişi başvuru yapabiliyor.
Hane halkı gelirinin de belirlenen sınırlarda olması isteniyor. Başvuru sahibinin kendisinin veya eşinin üzerine herhangi bir konut tapusu varsa başvuruları iptal ediliyor.
Aranan bir diğer şart da TOKİ projelerinden daha önce yararlanmamış olmak.