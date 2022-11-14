TOKİ arsa başvuru tarihleri: 2022 TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, peşinat ne kadar ve şartları nelerdir?

TOKİ ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURULARI UZATILDI!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yer alan arsa ve iş yerleri için başvuru süreci devam ediyor.

10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ arsa ve iş yeri başvurularının 7 Kasım 2022 tarihinde sona ermesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş yeri ve arsa başvuru tarihlerinin uzatıldığını açıkladı.

aHaber ve ATV ortak yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ arsa başvuruları ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

''Açıklanmış olan dev bir proje. Seçim sonrası inşaatlarımız devam edecek. Bu kuradan arsaları alanlar evlerini yapacaklar. İnşallah bunu da kurayla yapacağız. Seçimden sonra yeni bir hızla Türkiye Yüzyılı'na güç katacağız. Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Başvuru sürelerini 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz.''

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. Vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek

Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)