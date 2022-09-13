TOKİ başvuru şartları 2022 açıklandı! TOKİ başvuru ekranı sosyal konut projesi için açılıyor! TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor?

TOKİ başvuru İstanbul, Ankara, Antalya gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde sorgulanmaya başladı. Konuyla ilgili detayları paylaşacak Başkan Erdoğan açıklaması ile ucuz konut sahibi olmak isteyenleri bilgilendirecek. TOKİ başvuru şartları arasında 18 yaşını doldurmak, proje il sınırları içinde en az 1 yıl ikamet ediyor olmak gibi şartlar yer alıyor. Gençlere ayrılan özel kontenjan da heyecanla bekleniyor. Peki, TOKİ başvuru ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2022 TOKİ başvuruları hakkında merak edilenler…

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR!

Tarihinin en büyük konut projesi olacak çalışma 81 ilde düzenleniyor. Başvuru şartları belli olarak TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır gibi sorular gündemde.

İşte, detaylar…