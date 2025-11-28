TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2025: TOKİ’ye üzerine ev, arsa, hisseli tapu olan başvurabilir mi, başvuramaz mı?

TOKİ'ye başvuru koşulları, özellikle mülkiyet durumu ve aile üyelerinin durumu açısından dikkatle inceleniyor. Aynı aileden iki kişinin başvurup başvuramayacağı ile üzerinde ev, arsa veya hisseli tapu bulunanların başvuru hakkı olup olmadığı, başvuru yapmayı planlayan vatandaşlar için kritik sorular arasında yer alıyor.

TOKİ BAŞVURULARI SÜRÜYOR!

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 10 Kasım itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınmaya başladı. Kademeli günlerin ardından genel başvuruya açılan projede e-devlet üzerinden alınan başvurular 18 Aralık, banka şubeleri aracılığı ile alınan başvurular 19 Aralık itibarıyla son bulacak. Başvuru bedeli 5000 TL olarak alınıyor.

