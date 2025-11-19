Haberler Yaşam Haberleri TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI 2025-2026 TAKVİMİ: TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.11.2025 07:34

TOKİ başvuruları 10 Kasım ile 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınıyor. Dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı ev sahibi olma fırsatı sunan projeye milyonlarca kişi ilgi gösterdi. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 TOKİ kura çekilişi tarihi ve konu hakkında bilgiler...

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Kampanyası'nda kura çekilişleri için geri sayım başladı. Türkiye genelinde 81 ilde inşa edilecek konutlarla kira fiyatlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması amaçlanıyor. Milyonlarca başvuru arasından hak sahiplerinin belirleneceği süreçle ilgili vatandaşlar TOKİ 500 bin konut başvuru sonuçları, kura çekilişleri ve teslim tarihleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

İLK TESLİMAT MART 2027'DE OLACAK

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.

PROJE TAKVİMİ: TOKİ KONUT KURALARI VE TESLİMAT NE ZAMAN?

Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte proje takvimi de netleşti:

10 Kasım-19 Aralık 2025: Başvuruların alınması

29 Aralık 2025-27 Şubat 2026: Hak sahibi belirleme kura tarihi

Kasım 2025 yılı itibarıyla: Projelerin ihale edilmeye başlanması

Şubat 2026 yılı itibarıyla: Konut belirleme kuralarının çekilmeye başlanması

Şubat 2026 yılı itibarıyla: Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin imzalanmaya başlaması

Mart 2027 yılı itibarıyla: Konutların teslim edilmeye başlanması

500 BİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından duyurulan resmi proje takvimine göre, başvuru sürecinin ardından hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişinin yapılacağı tarihler belli oldu. TOKİ başvuruları 10 Kasım ile 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınırken kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçlarının kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra sonuçlar ilan edilmeye başlanması bekleniyor. Tüm kuraların tamamlanması takvime göre 27 Şubat 2026 tarihine kadar süreceği için, sonuçlar bu süreç içerisinde, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak duyurulacaktır.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

