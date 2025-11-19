TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ve konut teslim tarihleri

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Kampanyası'nda kura çekilişleri için geri sayım başladı. Türkiye genelinde 81 ilde inşa edilecek konutlarla kira fiyatlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması amaçlanıyor. Milyonlarca başvuru arasından hak sahiplerinin belirleneceği süreçle ilgili vatandaşlar TOKİ 500 bin konut başvuru sonuçları, kura çekilişleri ve teslim tarihleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.
Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte proje takvimi de netleşti:
10 Kasım-19 Aralık 2025: Başvuruların alınması
29 Aralık 2025-27 Şubat 2026: Hak sahibi belirleme kura tarihi
Kasım 2025 yılı itibarıyla: Projelerin ihale edilmeye başlanması
Şubat 2026 yılı itibarıyla: Konut belirleme kuralarının çekilmeye başlanması
Şubat 2026 yılı itibarıyla: Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin imzalanmaya başlaması
Mart 2027 yılı itibarıyla: Konutların teslim edilmeye başlanması
TOKİ tarafından duyurulan resmi proje takvimine göre, başvuru sürecinin ardından hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişinin yapılacağı tarihler belli oldu. TOKİ başvuruları 10 Kasım ile 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınırken kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
TOKİ kura sonuçlarının kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra sonuçlar ilan edilmeye başlanması bekleniyor. Tüm kuraların tamamlanması takvime göre 27 Şubat 2026 tarihine kadar süreceği için, sonuçlar bu süreç içerisinde, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak duyurulacaktır.
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.