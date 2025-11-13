TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, evlerin teslimi hangi tarihte? TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Kura Çekimi Tarihleri 2025

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde rekor sayıda başvuru alarak yoğun ilgiyi gözler önüne serdi. Başvuru süresi devam ettikçe milyonlarca vatandaşın evlere kavuşma sürecinin en önemli aşamasına bir adım daha yaklaşılıyor: Hak sahipliği kura çekimi. Başvuruların incelenme süreci, engelli, şehit yakını, emekli ve genç kategorileri başta olmak üzere tüm şartların kontrol edilmesini gerektirdiğinden, sonuçların açıklanması belli bir süre alıyor. Kura takviminin, başvuruların en yoğun olduğu illerden başlayarak aşamalı bir şekilde ilerlemesi bekleniyor. Peki, 2025 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
TOKİ'nin dev projelerindeki başvuru süreçleri dikkate alındığında, sonuçların açıklanması için iki ana aşama bulunuyor:
Başvuruların İncelenmesi ve Listelerin Oluşturulması: Başvuru süresi (10 Kasım - 19 Aralık 2025) sona erdikten sonra (e-Devlet ve banka kanallarından gelen) tüm veriler, TOKİ ve ilgili bankalar tarafından titizlikle incelenir. Başvuru şartlarını taşımayanlar elenir ve kura çekimine katılmaya hak kazananların nihai listesi oluşturulur.
Kura Çekimi ve İlan: Başvuru listeleri kesinleştikten sonra, TOKİ kura çekimi takvimi resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından il il duyurulur. Başvuru sonuçları, kura çekimi yapıldıktan hemen sonra kesinleşir.
Kura tarihleri detaylarda belirtildi:
TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
İşte, ödeme planı:
Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak. İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.
Taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay başlayacak.