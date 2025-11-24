TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ve son başvuru günü

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.

Çekilişi yapılan iller için sonuçların, kura çekilişinin yapıldığı gün veya en geç ertesi gün duyurulması bekleniyor.