TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ve son başvuru günü
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 500 bin konutluk 'Ev Sahibi Türkiye' projesinde başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik bu dev kampanyada, başvuruların sona ereceği tarih ile kura sonuçları ekranının erişime açılacağı tarih merak konusu oldu. Konut sahibi olma hayali kuran on binlerce kişi, başvuru sürecinin ne zaman biteceğini ve ev sahibi olmaya hak kazanacakları kura çekimlerinin takvimini araştırıyor. Peki; TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ kura çekimi tarihleri 2025:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesine ilgi çığ gibi büyüyor. Uygun ödeme koşulları ve 240 ay vade imkanı sunan proje, düşük gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat oldu. Başvurular e-Devlet ve yetkili banka şubeleri aracılığıyla kabul edilirken, başvuru süreci henüz devam ediyor. Peki, 2025 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

TOKİ Sosyal Konut Projesi için başvuru takvimi netleşti. 10 Kasım 2025 tarihinde başlayan başvurular, belirlenen tarihte sona erecek. Başvurularını henüz tamamlamamış adayların bu tarihe kadar işlemlerini bitirmeleri gerekmektedir.

E-Devlet Başvuru Bitiş Tarihi: 18 Aralık 2025

Banka Şubeleri Başvuru Bitiş Tarihi: 19 Aralık 2025

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının hemen ardından, konut sahibi olmaya hak kazanacak isimlerin belirleneceği kura çekimi süreci başlayacak. TOKİ tarafından duyurulan resmi takvime göre kura çekilişleri, başvuru bitiminden kısa bir süre sonra başlayacak ve yaklaşık iki ay sürecektir.

Kura Çekiliş Başlangıç Tarihi: 29 Aralık 2025

Kura Çekiliş Bitiş Tarihi: 27 Şubat 2026

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.

Çekilişi yapılan iller için sonuçların, kura çekilişinin yapıldığı gün veya en geç ertesi gün duyurulması bekleniyor.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin ardından gözler e-devlet ekranına ve TOKİ resmi intrernet sitesine ve sosyal medya hesaplarına dönecek. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

