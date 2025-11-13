Haberler Yaşam Haberleri TOKİ başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, hak sahipliği kurası hangi tarihte? TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Takvimi 2025
Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:32 Son Güncelleme: 13.11.2025 09:41

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, hak sahipliği kurası hangi tarihte? TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Takvimi 2025

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde, başvuru süreci devam ediyor. Her bir başvuru günü ardından gözler 500 bin sosyal konut başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevriliyor. Milyonlarca başvuru arasından hak sahiplerini belirleyecek olan TOKİ kura çekimi takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyuruları ile izleniyor. Peki, 2025 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, evlerin teslim tarihi belli mi?

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, hak sahipliği kurası hangi tarihte? TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Takvimi 2025

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde rekor sayıda başvuru alarak yoğun ilgiyi gözler önüne serdi. Başvuru süresi devam ettikçe milyonlarca vatandaşın evlere kavuşma sürecinin en önemli aşamasına bir adım daha yaklaşılıyor: Hak sahipliği kura çekimi. Başvuruların incelenme süreci, engelli, şehit yakını, emekli ve genç kategorileri başta olmak üzere tüm şartların kontrol edilmesini gerektirdiğinden, sonuçların açıklanması belli bir süre alıyor. Kura takviminin, başvuruların en yoğun olduğu illerden başlayarak aşamalı bir şekilde ilerlemesi bekleniyor. Peki, 2025 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ'nin dev projelerindeki başvuru süreçleri dikkate alındığında, sonuçların açıklanması için iki ana aşama bulunuyor:

Başvuruların İncelenmesi ve Listelerin Oluşturulması: Başvuru süresi (10 Kasım - 19 Aralık 2025) sona erdikten sonra (e-Devlet ve banka kanallarından gelen) tüm veriler, TOKİ ve ilgili bankalar tarafından titizlikle incelenir. Başvuru şartlarını taşımayanlar elenir ve kura çekimine katılmaya hak kazananların nihai listesi oluşturulur.

Kura Çekimi ve İlan: Başvuru listeleri kesinleştikten sonra, TOKİ kura çekimi takvimi resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından il il duyurulur. Başvuru sonuçları, kura çekimi yapıldıktan hemen sonra kesinleşir.

Kura tarihleri detaylarda belirtildi:

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2025

İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak.

TOKİ Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TOKİ EV TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

İşte, ödeme planı:

Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak. İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.

Taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay başlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, hak sahipliği kurası hangi tarihte? TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Takvimi 2025
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz