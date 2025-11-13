TOKİ başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, hak sahipliği kurası hangi tarihte? TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Takvimi 2025

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde rekor sayıda başvuru alarak yoğun ilgiyi gözler önüne serdi. Başvuru süresi devam ettikçe milyonlarca vatandaşın evlere kavuşma sürecinin en önemli aşamasına bir adım daha yaklaşılıyor: Hak sahipliği kura çekimi. Başvuruların incelenme süreci, engelli, şehit yakını, emekli ve genç kategorileri başta olmak üzere tüm şartların kontrol edilmesini gerektirdiğinden, sonuçların açıklanması belli bir süre alıyor. Kura takviminin, başvuruların en yoğun olduğu illerden başlayarak aşamalı bir şekilde ilerlemesi bekleniyor. Peki, 2025 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?