TOKİ başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi ile ilk teslim tarihleri

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 500 bin konut başvuruları devam ederken, gözler kura çekimi ve sonuçların açıklanacağı tarihlere çevrildi. Başvurular devam etmesine rağmen, hak sahiplerinin belirlenme ve konutların teslim edilme takvimi şimdiden takip ediliyor. Peki, 2025 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacaki TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak, konutların teslimi hangi tarihte? İşte, paylaşılan takvime göre, milyonlarca aileyi ilgilendiren o kritik tarihler!

10 Kasım 2025 tarihinde başlayan ve büyük ilgi gören TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci, 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Başvuruların tamamlanmasının hemen ardından, konut sahibi olacak şanslı adayları belirleyecek olan kura maratonu başlayacak. Paylaşılan bilgilere göre, projenin tüm aşamaları (ihale, kura, sözleşme ve teslim) için ortalama tarihler belirlenmiş durumda. Başvurusu devam eden adaylar, bu takvimi dikkate alarak heyecanlı bekleyişlerini sürdürecekler. İşte, TOKİ başvuru sonuçlarına dair merak edilenler:

TOKİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Adalar; TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" için belirlediği ve başvuru sonuçlarının açıklanmasından konut teslimine kadar olan tüm süreçleri izliyor.

10 Kasım itibarıyla kademeli olarak alınmaya başlayan başvurular 19 Aralık tarihine kadar devam edecek.

5000 TL'lik başvuru bedeli ile adaylar işlemlerini e-devlet ve bankalar üzerinden yapmayı sürdürüyor.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekimi ile birlikte başvurular sonuçlanmış olacak. Vatandaşlar ile paylaşılan takvimde hak sahipliği kurası şöyle:

Hak Sahibi Belirleme Kura Çekimi

Başlangıç Tarihi: 29 Aralık 2025

Bitiş Tarihi: 27 Şubat 2026

Projelerin İnşaat İhalesi ve Başlangıcı

Başlangıç Tarihi: Kasım 2025 yılı itibarıyla

Başvuru süreci ile eş zamanlı olarak, konutların yapılacağı alanlardaki projelerin ihale süreçlerine ve inşaat çalışmalarına başlanmıştır.

Konut Belirleme Kuralarının Çekilmesi

Başlangıç Tarihi: Şubat 2026 yılı itibarıyla

Bu kura ile, hak sahibi olan vatandaşlarımızın hangi bölgede, hangi blokta ve hangi numaralı daireye sahip olacağı belirlenecektir.

TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut ilk teslim tarihi için gözler resmi açıklamara çevrilmiş durumda:

Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin İmzalanmaya Başlanması

Başlangıç Tarihi: Şubat 2026 yılı itibarıyla

Hak sahipleri ve TOKİ arasında, konutun finansal şartlarını, ödeme planını ve tüm detaylarını içeren resmi sözleşmeler bu tarihten itibaren imzalanmaya başlayacaktır.

Konutların Teslim Edilmeye Başlanması

Başlangıç Tarihi: Mart 2027 yılı itibarıyla

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, konutlar kademeli olarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacaktır. Bu süre, inşaatın tamamlanması için öngörülen tahmini teslimat tarihidir.

