TOKİ başvuru ücreti geri veriliyor mu, nasıl geri alınacak? 2022 TOKİ başvuru ücreti ne kadar, iadesi nasıl alınır?

TOKİ başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır, hangi bankaya soruları sosyal konut projesi başvuru işlemlerinin başlaması ardından gündeme geldi. Ekim ayının sonuna kadar devam edecek başvurular öncesinde vatandaşlar TOKİ başvuru ücreti iadesi hakkında sorularına yanıt arıyor. Hak sahibi olamama durumunda ücretin iadesi için sorgulamalar başladı. Peki, TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? İşte, detaylar…
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ başvurular 14 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında alınacak. E devlet üzerinden başlayan başvuru işlemleri bankalara yatırılacak başvuru ücreti ile tamamlanacak.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?
TOKİ başvuru ücreti de belli oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut sosyal konut projesinde başvuru ücretinin 500 TL olduğunu ve yetkili bankaların Ziraat Bankası ve Halkbank olduğunu açıkladı.
E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.
Peki, kura çekimi sonrası hak kazanamayan vatandaşlar ücretlerini geri alabilecek mi?