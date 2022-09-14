TOKİ başvuru ücreti geri veriliyor mu, nasıl geri alınacak? 2022 TOKİ başvuru ücreti ne kadar, iadesi nasıl alınır?

TOKİ başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır, hangi bankaya soruları sosyal konut projesi başvuru işlemlerinin başlaması ardından gündeme geldi. Ekim ayının sonuna kadar devam edecek başvurular öncesinde vatandaşlar TOKİ başvuru ücreti iadesi hakkında sorularına yanıt arıyor. Hak sahibi olamama durumunda ücretin iadesi için sorgulamalar başladı. Peki, TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? İşte, detaylar…