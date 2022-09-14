Haberler Yaşam Haberleri TOKİ başvuru ücreti geri veriliyor mu, nasıl geri alınacak? 2022 TOKİ başvuru ücreti ne kadar, iadesi nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 14.9.2022 14:31 Son Güncelleme: 14.9.2022 14:32

TOKİ başvuru ücreti geri veriliyor mu, nasıl geri alınacak? 2022 TOKİ başvuru ücreti ne kadar, iadesi nasıl alınır?

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül 2022 itibarıyla başladı. Belli bir başvuru ücreti sonrası tamamlanacak başvurular sonrası kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekilişi sonrası hak sahibi olamama durumu TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu sorusu ile araştırılıyor. Peki, TOKİ başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte, TOKİ başvuru ücreti iadesi hakkında merak edilenler…

TOKİ başvuru ücreti geri veriliyor mu, nasıl geri alınacak? 2022 TOKİ başvuru ücreti ne kadar, iadesi nasıl alınır?

TOKİ başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır, hangi bankaya soruları sosyal konut projesi başvuru işlemlerinin başlaması ardından gündeme geldi. Ekim ayının sonuna kadar devam edecek başvurular öncesinde vatandaşlar TOKİ başvuru ücreti iadesi hakkında sorularına yanıt arıyor. Hak sahibi olamama durumunda ücretin iadesi için sorgulamalar başladı. Peki, TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? İşte, detaylar…

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ başvurular 14 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında alınacak. E devlet üzerinden başlayan başvuru işlemleri bankalara yatırılacak başvuru ücreti ile tamamlanacak.

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TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

TOKİ başvuru ücreti de belli oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut sosyal konut projesinde başvuru ücretinin 500 TL olduğunu ve yetkili bankaların Ziraat Bankası ve Halkbank olduğunu açıkladı.

E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

Peki, kura çekimi sonrası hak kazanamayan vatandaşlar ücretlerini geri alabilecek mi?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ VERİLİYOR MU?

Konuyla ilgili toki.gov.tr adresinden yapılan açıklama şöyle:

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.

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TOKİ başvuru ücreti geri veriliyor mu, nasıl geri alınacak? 2022 TOKİ başvuru ücreti ne kadar, iadesi nasıl alınır?
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