TOKİ başvuruları başladı! 2022 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar? E devlet ekranı

TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül Çarşamba günü itibariyle başladı. Dar gelirli vatandaşın umut ışığı olan TOKİ 2022 yılı 81 il Sosyal konut Projesi için başvurular e devlet üzerinden yapılıyor. Konut başvuru şartları, fiyatlar, taksit tutarları gibi tüm detaylar başvuru yapmak isteyenler için paylaşılmıştı. Bu kapsamda; TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler, TOKİ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, hangi illerde olacak? İşte süreçle ilgili tüm merak edilenler…

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ başvurular 14 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında olacak. Yani başvurular bugün başladı. E-Devlet ve bankalar üzerinden alınacak başvuru işlemlerinin detayı şöyle:

608 bin TL'ye sahip 2+1 fiyatlı konutlarımıza aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konut fiyatı 850 bin lira. 3 bin 187 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak.