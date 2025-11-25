Haberler Yaşam Haberleri TOKİ başvuruları ne zaman sona erecek? TOKİ 500 bin sosyal konut başvurularında son gün açıklandı!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konutluk projede başvuru heyecanı devam ediyor. Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen bu dev projede, başvuru süresinin bitiş tarihi için geri sayım başladı. On binlerce vatandaş, uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmak için "TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. E-Devlet ve banka şubeleri aracılığıyla yapılan başvurular için kritik son tarih aralık ayında. Peki; TOKİ başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen "Ev Sahibi Türkiye" projesinde başvurular için son günler yaklaşıyor. 10 Kasım 2025'te başlayan ve büyük ilgi gören başvuru süreci, aralık ayında sona erecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanı sunan bu fırsattan yararlanmak isteyenler, belirlenen TOKİ son başvuru tarihi için araştırmalara hız kazandırdı.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci, başvuru kanalına göre farklı tarihlerde sona ermektedir. Adayların mağduriyet yaşamaması için, başvurularını yapacakları yönteme göre belirlenen bu tarihleri dikkate almaları gerekmektedir:

Başvuru Kanalı Başvuru Bitiş Tarihi
E-Devlet Kapısı 18 Aralık 2025
Yetkili Banka Şubeleri 19 Aralık 2025

Adaylar, e-Devlet üzerinden başvurularını 18 Aralık 2025 (Perşembe) akşamı itibarıyla sonlandırabilirken, banka şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık 2025 (Cuma) mesai bitimine kadar başvuru yapabileceklerdir.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ başvuruları, en hızlı ve pratik şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru ücretinin bankaya yatırılması da dâhil olmak üzere tüm süreç online olarak ilerlemektedir. İşte adım adım başvuru süreci:

Giriş: T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.

Hizmet Arama: Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" yazın ve "Konut Başvurusu" hizmetini seçin.

Başvuru Türü: Başvuru yapacağınız il/ilçe bilgisini ve size uygun olan Başvuru Kategorisini (Genç, Emekli, Engelli, Şehit Ailesi/Gazi veya Diğer) seçin.

Bilgilerin Onayı: Açılan ekranda, başvuru şartlarını okuyarak kabul ettiğinizi onaylayın ve istenen bilgileri (gelir, ikametgâh vb.) eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.

Bankaya Ödeme: Sistem tarafından size bir başvuru ücreti ödeme IBAN verilecektir. Başvurunuzun geçerli sayılması için, bu numarayı kullanarak ilgili bankaya (Ziraat Bankası/Halkbank/Emlak Katılım) başvuru bedelini yatırın.

TOKİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

