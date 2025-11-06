TOKİ BAŞVURUSU YAPACAKLAR DİKKAT! "TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat!" TOKİ başvuruları ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesiyle birlikte yüz binlerce vatandaşa uygun fiyatlı konut imkanı sunulacak. 500 bin sosyal konut hedefiyle yürütülen proje için başvuru takvimi ve şartlar gündemde yerini aldı. TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvuruların başlayacağı tarih ve izlenecek adımları yakından takip ediyor. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?
TOKİ sosyal konut başvuruları, 10 Kasım-19 Aralık 2025 alınacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.
Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
1. GÜN: 10 Kasım 2025 Pazartesi günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar
2. GÜN: 11 Kasım 2025 Salı günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 2 olan vatandaşlar
3. GÜN: 12 Kasım 2025 Çarşamba günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 4 olan vatandaşlar
4. GÜN: 13 Kasım 2025 Perşembe günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 6 olan vatandaşlar
5. GÜN: 14 Kasım 2025 Cuma günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 8 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
15 Kasım 2025 tarihi itibarı ile uygulama son bulacak olup başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak.
-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )
-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
"Ev Sahibi Türkiye" sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
Projeyle Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Bu kapsamda ilk etapta inşa edilecek konutların illere göre dağılımı şöyle:
"İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin 780, İzmir 21 bin 520, Gaziantep 13 bin 940, Konya 13 bin 670, Şanlıurfa 13 bin 190, Diyarbakır 12 bin 170, Bursa 13 bin 730, Antalya 13 bin 160, Hatay 12 bin 640 ve Ardahan 540."