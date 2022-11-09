TOKİ Batman kura çekimi canlı izle: TOKİ Batman kura çekilişi saat kaçta yapılacak, sonuçlar ne zaman belli olacak?

TOKİ batman kura çekimi 9 Kasım 2022 tarihinde yapılıyor. Sosyal Konut projesinden 1850 adet ev, hak sahiplerinin olacak. TOKİ Batman kura çekimi canlı izle ekranı Youtube üzerinden herkese sunulacak. Peki, TOKİ Batman kura sonuçları ne zaman belli olacak? İşte TOKİ Batman kura canlı izle ekranı
TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
TOKİ BATMAN KONUTLARI NERELERDE?
9 Kasım 2022 (Çarşamba) tarihinde TOKİ Batman ilimiz için 1.850 konutun kurası çekilecek. Kuralar, Saat 09.00'da Batman 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek. Bu konutların bulunduğu ilçeler şöyle:
Beşiri 120 adet
Gercüş 100 adet
Hasankeyf 200 adet
Kozluk 300 adet
Merkez 1030
Sason 100
TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL
Doğu Anadolu Bölgesi'nde;
7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;
7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut
8 Kasım Salı: Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Batman 1.850 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.
Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ