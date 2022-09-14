TOKİ Bursa nereye yapılacak, konut sayısı kaç? TOKİ Burada sosyal konut evleri nerede, evler hangi ilçede olacak?

TOKİ Bursa sosyal konut evleri nerede sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 evler, vatandaşlara 240 ay vadeyle sunulacak. Bununla birlikte vatandaşlar, TOKİ Bursa sosyal konut yerleri neresi, TOKİ Bursa evler hangi ilçede sorusunu yöneltiyor. Konut sayısı ve kontenjanlar da açıklanmış durumda. Peki, TOKİ Bursa evleri nereye yapılacak? İşte detaylar...
TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;
Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,
Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,
Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
TOKİ sosyal konut projesine başvurular için bir haneden tek başvuru alınabilecek.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sosyal Konut başvuru ücreti 500 TL olarak belirlendi.
GELİR ŞARTI BULUNUYOR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahibi olma şartı arasında aylık gelir limitinin olduğunu belirtti. Erdoğan, İstanbul için aylık 18 bin; yurt genelindeyse 16 bin liradan fazla hane gelirinin üst limit olduğunu belirtti.
240 AYA KADAR TAKSİT İMKANI
Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.
YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEK
TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.
Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.
TOKİ BURSA EVLERİ VE KONTENJANLARI
BURSA BÜYÜKORHAN ORHAN MAHALLESİ 96/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 96 adet ZİRAAT BANKASI
BURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ DIŞKAYAKÖYÜ MAHALLESİ 360/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 360 adet HALK BANKASI
BURSA İLİ HARMANCIK İLÇESİ 150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 adet ZİRAAT BANKASI
BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 480/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 480 adet HALK BANKASI
BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİ (TEKNOSAB) YENİKARAAĞAÇ MAHALLESİ 3316 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.316 adet HALK BANKASI
BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİ TAŞLIK MAHALLESİ 1000/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 adet HALK BANKASI
BURSA İLİ KELES İLÇESİ 140/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 140 adet ZİRAAT BANKASI
BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ SEYMEN MAHALLESİ 750/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750 adet HALK BANKASI
BURSA İLİ MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ YALINTAŞ MAHALLESİ 400/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 adet HALK BANKASI
BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ 1400 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.400 adet HALK BANKASI
BURSA İLİ ORHANELİ LÇESİ 268/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 268 adet ZİRAAT BANKASI
BURSA İLİ ORHANGAZİ İLÇESİ ARAPZADE MAHALLESİ 150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 adet HALK BANKASI
BURSA İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ SUBAŞI MAHALLESİ 140/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 140 adet ZİRAAT BANKASI