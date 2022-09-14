TOKİ Bursa nereye yapılacak, konut sayısı kaç? TOKİ Burada sosyal konut evleri nerede, evler hangi ilçede olacak?

TOKİ Bursa sosyal konut evleri nerede sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 evler, vatandaşlara 240 ay vadeyle sunulacak. Bununla birlikte vatandaşlar, TOKİ Bursa sosyal konut yerleri neresi, TOKİ Bursa evler hangi ilçede sorusunu yöneltiyor. Konut sayısı ve kontenjanlar da açıklanmış durumda. Peki, TOKİ Bursa evleri nereye yapılacak? İşte detaylar...

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? UCUZ ARSA SATIŞI VE SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR

TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;

Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,