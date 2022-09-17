TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar? 3+1, 2+1 TOKİ aylık taksitleri ne kadar, sabit mi olacak? İşte ödeme planı

Türkiye'nin 81 ili için planlanan TOKİ sosyal konut ev fiyatları milyonların gündeminde yer alıyor. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, TOKİ taksitleri sabit mi kalacak, ev fiyatlar ne kadar, aylık ödemeler nasıl olacak merak ediyor. 2+1 ve 3+1 seçenekleri bulunan evler için başvurular, ekim ayının sonuna kadar devam edecek. Peki TOKİ ev fiyatları ne kadar? 3+1, 2+1 TOKİ sosyal konut aylık taksitleri ne kadar, sabit mi olacak? İşte ödeme planı

TOKİ SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi.

TOKİ taksitleri, 2+1 konutlar için 2.280 TL'den başlayan, 3+1 konutlar için ise 3.187 TL'den başlayan taksitlerle 240 ay vade ile ödenecek. TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme imzalanınca başlayacak.