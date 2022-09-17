Türkiye'nin 81 ili için planlanan TOKİ sosyal konut ev fiyatları milyonların gündeminde yer alıyor. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, TOKİ taksitleri sabit mi kalacak, ev fiyatlar ne kadar, aylık ödemeler nasıl olacak merak ediyor. 2+1 ve 3+1 seçenekleri bulunan evler için başvurular, ekim ayının sonuna kadar devam edecek. Peki TOKİ ev fiyatları ne kadar? 3+1, 2+1 TOKİ sosyal konut aylık taksitleri ne kadar, sabit mi olacak? İşte ödeme planı
TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi.
TOKİ taksitleri, 2+1 konutlar için 2.280 TL'den başlayan, 3+1 konutlar için ise 3.187 TL'den başlayan taksitlerle 240 ay vade ile ödenecek. TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme imzalanınca başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında 2+1 ve 3+1 konut fiyatlarını da duyurdu. Buna göre;
2+1 konutların fiyatı 608 bin TL, 3+1 konut fiyatları ise 850 bin TL olacak. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u yerler tahsis edilip, kuralar çekildikten sonra peşin olarak ödenecek.
TOKİ taksitleri, 2+1 konutlar için 2.280 TL'den başlayan, 3+1 konutlar için ise 3.187 TL'den başlayan taksitlerle 240 ay vade ile ödenecek. TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme imzalanınca başlayacak.
Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sosyal konut projesiyle ilgili sorularını cevapladı. Kurum ödemelere ilişkin şunları söyledi;
İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3+1'ler en düşük 950 bin lira olacak aylık taksiti 3 bin 562 lira olacak. İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da 2+1'ler en düşük 679 bin lira olacak.
Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. TOKİ başvuru ücreti de belli oldu. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak. Ücretler, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ödenecek.
e-Devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.