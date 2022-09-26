Haberler Yaşam Haberleri TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak, hangi tarihte? TOKİ evleri ilk temel ne zaman atılacak, ayın kaçında? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
Giriş Tarihi: 26.9.2022 17:53

TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak, hangi tarihte? TOKİ evleri ilk temel ne zaman atılacak, ayın kaçında? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Adı "İlk Evim İlk İş Yerim" olarak duyurulan TOKİ başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. 81 ilde inşa edilecek 250 bin konut için başvuru sayısı 5 milyonu bulurken vatandaşlar, ilk temelin atılacağı tarihi merak ediyor. Bu kapsamda ‘’TOKİ evleri ilk temel ne zaman atılacak?’’ sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada merak edilen sorunun yanıtını verdi. Peki, TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak, hangi tarihte? TOKİ evleri ilk temel ne zaman atılacak, ayın kaçında? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konu ile ilgili o açılaması…

TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak, hangi tarihte? TOKİ evleri ilk temel ne zaman atılacak, ayın kaçında? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi için başvurular, 31 Ekim tarihinde son bulacak. Uygun ödemem koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen 5 milyon vatandaş, 250 bin konut için başvurularını tamamladı. Akabinde 3+1 ve 2+1 seçenekli evlerin teslim edileceği tarih araştırılmaya başlandı. Bu noktada ''TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak?'' sorusu arama motorlarında yoğun bir şekilde aratılırken beklenen açıklama geldi. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''TOKİ evleri ilk temel ne zaman atılacak?'' sorusuna yanıt verdi. TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak, hangi tarihte? TOKİ evleri ilk temel ne zaman atılacak, ayın kaçında? İşte detaylar…

SON DAKİKA: TOKİ EVLERİ İLK TEMEL TARİHİ BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 81 ilde yürütülen TOKİ sosyal konut projesinin temelinin atılacağı tarihi açıkladı.

İşte, o açıklama…

TOKİ EVLERİ İLK TEMEL NE ZAMAN ATILACAK? | TOKİ EVLERİ İNŞAATI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yuaptığı açıklamada TOKİ evleri için ilk temelin atılacağı tarihi şu sözlerle duyurdu:

''81 ilde yürüttüğümüz konut projesini 13 Eylül'de açıkladık. İlk etap 2 yıl içinde 250 bin sosyal konut bitirilerek hak sahiplerine teslim edilecek. İlk projenin temeli 25 Ekim'de atılacak.''

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TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak, hangi tarihte? TOKİ evleri ilk temel ne zaman atılacak, ayın kaçında? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
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