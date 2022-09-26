TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak, hangi tarihte? TOKİ evleri ilk temel ne zaman atılacak, ayın kaçında? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi için başvurular, 31 Ekim tarihinde son bulacak. Uygun ödemem koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen 5 milyon vatandaş, 250 bin konut için başvurularını tamamladı. Akabinde 3+1 ve 2+1 seçenekli evlerin teslim edileceği tarih araştırılmaya başlandı. Bu noktada ''TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak?'' sorusu arama motorlarında yoğun bir şekilde aratılırken beklenen açıklama geldi. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''TOKİ evleri ilk temel ne zaman atılacak?'' sorusuna yanıt verdi. TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak, hangi tarihte? TOKİ evleri ilk temel ne zaman atılacak, ayın kaçında? İşte detaylar…

SON DAKİKA: TOKİ EVLERİ İLK TEMEL TARİHİ BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 81 ilde yürütülen TOKİ sosyal konut projesinin temelinin atılacağı tarihi açıkladı.

İşte, o açıklama…