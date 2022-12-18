TOKİ Gümüşhane kura sonuçları ve isim listesi: 2022 TOKİ Gümüşhane Kürtün, Merkez, Köse ilçeleri 398 konut için kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi sorgula!

TOKİ Gümüşhane kura sonuçları ve nihai isim listesi için araştırmalar hız kazandı. 18 Aralık Pazar günü saat 10:00'da kura çekiminin gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte TOKİ Gümüşhane kura sonuçları ve isim listesi ev sahibi olmak isteyen vatandaşların araştırma konusu halini aldı. Gümüşhane'deki 4 ilçede inşa edilen konutlar için TOKİ nihai isim listesi sayfası mercek altına alınıyor. İşte 2022 TOKİ Gümüşhane Kürtün, Merkez, Köse ilçeleri 398 konut için kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ kura sonuçları 3+1 2022 isim listesi ile 2+1 isim listesi bugün vatandaşların araştırma konusu halini aldı. Saat 10:00'da düzenlenen kura çekiminin akabinde isim listesi TOKİ'nin internet sayfasından ve e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
TOKİ sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar direkt olarak Kura Sonuç Sorgulama sekmesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebilir.
TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUÇ VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
TOKİ GÜMÜŞHANE 398 KONUT YAPILACAK İLÇELER
*KÖSE 4. ETAP 54 KONUT
*KÜRTÜN 44 KONUT
*MERKEZ 130 KONUT
*MERKEZ ARZULARKABAKÖY 2. ETAP 82 KONUT
*ÖZKÜRTÜN 88 KONUT
17-25 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ
12 ilde gerçekleştirilecek 17-25 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;
18 Aralık: Sivas ve Gümüşhane
19 Aralık: Bayburt ve Tokat
20 Aralık: Rize ve Yozgat
21 Aralık: Yozgat ve Artvin
22 Aralık: Kırıkkale
23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon
24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir
25 Aralık: Nevşehir
NOT: Sivas Altınyayla, Tokat Yeşilyurt, Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.