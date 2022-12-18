TOKİ Gümüşhane kura sonuçları ve isim listesi: 2022 TOKİ Gümüşhane Kürtün, Merkez, Köse ilçeleri 398 konut için kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi sorgula!

TOKİ Gümüşhane kura sonuçları ve nihai isim listesi için araştırmalar hız kazandı. 18 Aralık Pazar günü saat 10:00'da kura çekiminin gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte TOKİ Gümüşhane kura sonuçları ve isim listesi ev sahibi olmak isteyen vatandaşların araştırma konusu halini aldı. Gümüşhane'deki 4 ilçede inşa edilen konutlar için TOKİ nihai isim listesi sayfası mercek altına alınıyor. İşte 2022 TOKİ Gümüşhane Kürtün, Merkez, Köse ilçeleri 398 konut için kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!