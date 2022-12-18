Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Gümüşhane kura sonuçları ve isim listesi: 2022 TOKİ Gümüşhane Kürtün, Merkez, Köse ilçeleri 398 konut için kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi sorgula!
Giriş Tarihi: 18.12.2022 10:22 Son Güncelleme: 18.12.2022 10:24

TOKİ Gümüşhane kura sonuçları ve isim listesi: 2022 TOKİ Gümüşhane Kürtün, Merkez, Köse ilçeleri 398 konut için kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi sorgula!

TOKİ Gümüşhane kura sonuçları, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 398 konut için başvuruda bulunan vatandaşlarca araştırılıyor. TOKİ Gümüşhane kura çekimi bugün saat 10:00’da gerçekleşti. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kura sonuçları ve isim listesi için araştırmaları hızlandırdı. Gümüşhane kura çekimi ile Kürtün, Merkez, Köse ve Özkürtün’de inşa edilen 398 konut hak sahiplerini buldu. TOKİ Gümüşhane kura sonuçları ve isim listesi ise resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İşte 2022 TOKİ Gümüşhane Kürtün, Merkez, Köse ilçeleri 398 konut için kura çekiliş sonuçları. TOKİ Gümüşhane nihai isim listesi sorgula!

TOKİ Gümüşhane kura sonuçları ve isim listesi: 2022 TOKİ Gümüşhane Kürtün, Merkez, Köse ilçeleri 398 konut için kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi sorgula!

TOKİ Gümüşhane kura sonuçları ve nihai isim listesi için araştırmalar hız kazandı. 18 Aralık Pazar günü saat 10:00'da kura çekiminin gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte TOKİ Gümüşhane kura sonuçları ve isim listesi ev sahibi olmak isteyen vatandaşların araştırma konusu halini aldı. Gümüşhane'deki 4 ilçede inşa edilen konutlar için TOKİ nihai isim listesi sayfası mercek altına alınıyor. İşte 2022 TOKİ Gümüşhane Kürtün, Merkez, Köse ilçeleri 398 konut için kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ kura sonuçları 3+1 2022 isim listesi ile 2+1 isim listesi bugün vatandaşların araştırma konusu halini aldı. Saat 10:00'da düzenlenen kura çekiminin akabinde isim listesi TOKİ'nin internet sayfasından ve e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

TOKİ sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar direkt olarak Kura Sonuç Sorgulama sekmesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebilir.

TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUÇ VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI E-DEVLET!

TOKİ GÜMÜŞHANE 398 KONUT YAPILACAK İLÇELER

*KÖSE 4. ETAP 54 KONUT

*KÜRTÜN 44 KONUT

*MERKEZ 130 KONUT

*MERKEZ ARZULARKABAKÖY 2. ETAP 82 KONUT

*ÖZKÜRTÜN 88 KONUT

17-25 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

12 ilde gerçekleştirilecek 17-25 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

18 Aralık: Sivas ve Gümüşhane

19 Aralık: Bayburt ve Tokat

20 Aralık: Rize ve Yozgat

21 Aralık: Yozgat ve Artvin

22 Aralık: Kırıkkale

23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon

24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir

25 Aralık: Nevşehir

NOT: Sivas Altınyayla, Tokat Yeşilyurt, Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

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TOKİ Gümüşhane kura sonuçları ve isim listesi: 2022 TOKİ Gümüşhane Kürtün, Merkez, Köse ilçeleri 398 konut için kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi sorgula!
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