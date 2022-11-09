TOKİ Iğdır kura çekimi canlı yayın YOUTUBE | 9 Kasım 2022 TOKİ Iğdır kura çekim sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Iğdır kura çekimi ile devam ediyor. Canlı yayında kuralar çekilecekken, İlk Evim projesine başvuran 8 milyon başvurudan 550'si muradına erecek. TOKİ Iğdır kura çekimi canlı izle ekranı ile bu heyecana başvuranlar ortak olmak istiyor. Peki, TOKİ Iğdır kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...