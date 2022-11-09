TOKİ Iğdır kura çekimi canlı yayın YOUTUBE | 9 Kasım 2022 TOKİ Iğdır kura çekim sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Iğdır kura çekimi ile devam ediyor. Canlı yayında kuralar çekilecekken, İlk Evim projesine başvuran 8 milyon başvurudan 550'si muradına erecek. TOKİ Iğdır kura çekimi canlı izle ekranı ile bu heyecana başvuranlar ortak olmak istiyor. Peki, TOKİ Iğdır kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ IĞDIR KONUTLARI NERELERDE?
9 Kasım 2022 (Çarşamba) tarihinde TOKİ Iğdır ilimiz için 550 konutun kurası çekilecek. Kuralar, Saat 09.00'da yapılacak.
TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL
Doğu Anadolu Bölgesi'nde;
7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;
7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut
8 Kasım Salı: Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Batman 1.850 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.
Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ