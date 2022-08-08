Toki Iğdır – Şanlıurfa kura çekiliş sonuçları tam isim listesi | Şanlıurfa 2+1 125 adet Iğdır 337 adet TOKİ dar – orta gelir konut kura çekilişi

TOKİ Şanlıurfa ve Iğdır'da orta ve dar gelirli vatandaşlara ilk defa ev sahibi olma fırsatı veriyor. 2+1 ve 3+1 evleri vatandaşlara sunan TOKİ, böylece ucuz konut projesi ile vatandaşlara ev sahibi olma sevincini veriyor. Vatandaşlar da TOKİ kura sonuçları tam isim listesi sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Şanlıurfa Akçakale Merkez ile Iğdır Merkez Karaağaç Mahallesi'nde toplamda 500'e yakın daire vatandaşa sunuldu. İşte TOKİ kura tam isim listesi