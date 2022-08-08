Haberler Yaşam Haberleri Toki Iğdır – Şanlıurfa kura çekiliş sonuçları tam isim listesi | Şanlıurfa 2+1 125 adet Iğdır 337 adet TOKİ dar – orta gelir konut kura çekilişi
Giriş Tarihi: 8.8.2022 13:45

Toki Iğdır – Şanlıurfa kura çekiliş sonuçları tam isim listesi | Şanlıurfa 2+1 125 adet Iğdır 337 adet TOKİ dar – orta gelir konut kura çekilişi

TOKİ kura çekilişi ile vatandaşlar ilk defa ev sahibi olma fırsatını buluyor. Ucuz konut projesi 24 ilde ilk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürüyor. Iğdır Merkez Karaağaç Mahallesi 337 konut ile Şanlıurfa Akçakale ilçesi Atatürk Mahallesi 314 adet konut kura ile bugün sahiplerini bulacak. Böylece TOKİ kura çekiliş sonuçları tam isim listesi kamuya sunuluyor. İşte Iğdır ve Şanlıurfa’da ucuz konut projesi ile TOKİ kura çekiliş sonuçları tam isim listesi

Toki Iğdır – Şanlıurfa kura çekiliş sonuçları tam isim listesi | Şanlıurfa 2+1 125 adet Iğdır 337 adet TOKİ dar – orta gelir konut kura çekilişi

TOKİ Şanlıurfa ve Iğdır'da orta ve dar gelirli vatandaşlara ilk defa ev sahibi olma fırsatı veriyor. 2+1 ve 3+1 evleri vatandaşlara sunan TOKİ, böylece ucuz konut projesi ile vatandaşlara ev sahibi olma sevincini veriyor. Vatandaşlar da TOKİ kura sonuçları tam isim listesi sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Şanlıurfa Akçakale Merkez ile Iğdır Merkez Karaağaç Mahallesi'nde toplamda 500'e yakın daire vatandaşa sunuldu. İşte TOKİ kura tam isim listesi

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ CANLI İZLE

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ŞANLIURFA VE IĞDIR TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ kura sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Toki Iğdır – Şanlıurfa kura çekiliş sonuçları tam isim listesi | Şanlıurfa 2+1 125 adet Iğdır 337 adet TOKİ dar – orta gelir konut kura çekilişi
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