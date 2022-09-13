TOKİ iletişim numarası 2022 kaç? || TOKİ müşteri hizmetleri telefon numaraları İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il

TOKİ iletişim numarası, anlık olarak aratılmakta. Vatandaşlar, sosyal konut projesi kapsamında TOKİ müşteri hizmetleri numarası kaç sorusunu yöneltiyor. TOKİ telefon numaraları ile 81 ilde TOKİ iletişm numarası 2022 ulaşılabilir. İşte detaylar...
TOKİ İLETİŞİM NUMARASI NE?
İletişim: TOKİ 444 8654 numarasını arayabilirsiniz. Ayrıca toki.gov.tr sitesinden TOKİ başvurular hakkında bilgi alabilirsiniz.
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ANKARA MERKEZ BİNA
Bilkent Plaza B1 Blok 06800
Bilkent - Çankaya / ANKARA
Tel: 0 (312) 565 20 00
Faks: 0(312) 266 77 48
TOKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇ?
TOKİ çağrı merkezi sistemine ulaşmak için kullanmanız gereken numara 444 86 54'tür. Aşağıdaki bilgilerden TOKİ'ye en kolay ve en hızlı şekilde erişim sağlayabilirsiniz...
TOKİ çağrı merkezi: 444 86 54
TOKİ KEP adresi: toki@hs.01.kep.tr
UETS adresi: 35544-74452-16808