Haberler Yaşam Haberleri TOKİ iletişim numarası 2022 kaç? || TOKİ müşteri hizmetleri telefon numaraları İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il
Giriş Tarihi: 13.9.2022 14:23

TOKİ iletişim numarası 2022 kaç? || TOKİ müşteri hizmetleri telefon numaraları İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il

TOKİ müşteri hizmetleri numarası vatandaşlar tarafından aratıla dursun, 81 il için TOKİ sosyal konut başvuruları bugün belirleniyor. TOKİ iletişim numarası ile hak sahibi olan vatandaşlar detaylı bilgileri edinmek istiyorlar. Ankara, İzmir ve İstanbul TOKİ iletişim telefon numaraları ile ucuz konu kampanyası hakkında detaylar alınabilir. İşte TOKİ iletişim numarası 2022

TOKİ iletişim numarası 2022 kaç? || TOKİ müşteri hizmetleri telefon numaraları İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il

TOKİ iletişim numarası, anlık olarak aratılmakta. Vatandaşlar, sosyal konut projesi kapsamında TOKİ müşteri hizmetleri numarası kaç sorusunu yöneltiyor. TOKİ telefon numaraları ile 81 ilde TOKİ iletişm numarası 2022 ulaşılabilir. İşte detaylar...

TOKİ İLETİŞİM NUMARASI NE?

İletişim: TOKİ 444 8654 numarasını arayabilirsiniz. Ayrıca toki.gov.tr sitesinden TOKİ başvurular hakkında bilgi alabilirsiniz.

DİĞER İLETİŞİM ADRESLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İSTANBUL HİZMET BİNASI

Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5

(Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı)

34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

Tel: 0 (212) 495 40 40

Faks: 0(212) 470 03 16

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ANKARA MERKEZ BİNA

Bilkent Plaza B1 Blok 06800

Bilkent - Çankaya / ANKARA

Tel: 0 (312) 565 20 00

Faks: 0(312) 266 77 48

TOKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇ?

TOKİ çağrı merkezi sistemine ulaşmak için kullanmanız gereken numara 444 86 54'tür. Aşağıdaki bilgilerden TOKİ'ye en kolay ve en hızlı şekilde erişim sağlayabilirsiniz...

TOKİ çağrı merkezi: 444 86 54

TOKİ KEP adresi: toki@hs.01.kep.tr

UETS adresi: 35544-74452-16808

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TOKİ iletişim numarası 2022 kaç? || TOKİ müşteri hizmetleri telefon numaraları İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il
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