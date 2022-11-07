TOKİ kura çekimi için tarih verildi. Türkiye tarihinin dev sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek olan heyecan dolu süreç için detaylar geçtiğimiz gün Bakan Kurum tarafından açıklandı. "Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Bakanlık açıklamasında kuraların noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi. Peki, Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih ve detaylar.