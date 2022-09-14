TOKİ İstanbul konutları nereye hangi ilçelere yapılacak? 2022 TOKİ İstanbul evleri nereye, nasıl yapılacak?

TOKİ İstanbul ucuz sosyal konut projesine başvurular başladı. Bugün binlerce vatandaş bankalara akın etti. Öte yandan megakentte konutların yapılacağı bölge ve ilçeler de başvuruda bulunacak vatandaşların merak konusu haline geldi. Hal böyleyken ise "TOKİ İstanbul konutları nereye hangi ilçelere yapılacak?" soruları gündeme taşındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için dar gelirlinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Peki, 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak? İşte detaylar.