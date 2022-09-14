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Giriş Tarihi: 14.9.2022 11:27

TOKİ İstanbul konutları nereye hangi ilçelere yapılacak? 2022 TOKİ İstanbul evleri nereye, nasıl yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesinde başvurular bugün itibarıyla başlarken özellikle megakent İstanbul’da hangi ilçelerde konutların yapılacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili detaylar TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden duyurulmuştu. Buna göre megakentte dört ayrı ilçede proje kapsamında konut yapılacak. Peki, TOKİ İstanbul konutları nereye hangi ilçelere yapılacak? İşte TOKİ İstanbul konut projesi detayları ve yapılacağı ilçeler...

TOKİ İstanbul konutları nereye hangi ilçelere yapılacak? 2022 TOKİ İstanbul evleri nereye, nasıl yapılacak?

TOKİ İstanbul ucuz sosyal konut projesine başvurular başladı. Bugün binlerce vatandaş bankalara akın etti. Öte yandan megakentte konutların yapılacağı bölge ve ilçeler de başvuruda bulunacak vatandaşların merak konusu haline geldi. Hal böyleyken ise "TOKİ İstanbul konutları nereye hangi ilçelere yapılacak?" soruları gündeme taşındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için dar gelirlinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Peki, 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak? İşte detaylar.

TOKİ PROJESİ İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE YAPILACAK?

98 İSTANBUL "İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI (ARNAVUTKÖY-BAŞAKŞEHİR-ESENLER) 28340 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ " 28.340 HALK BANKASI
99 İSTANBUL İSTANBUL İLİ ÇATALCA İLÇESİ 540/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 540 HALK BANKASI
100 İSTANBUL İSTANBUL İLİ SİLİVRİ İLÇESİ(SELİMPAŞA) 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI
101 İSTANBUL "İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 20920/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ " 20.920 HALK BANKASI



TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? UCUZ ARSA SATIŞI VE SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR

TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;

  • Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,
  • Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,
  • Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
  • TOKİ sosyal konut projesine başvurular için bir haneden tek başvuru alınabilecek.
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TOKİ İstanbul konutları nereye hangi ilçelere yapılacak? 2022 TOKİ İstanbul evleri nereye, nasıl yapılacak?
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