TOKİ İstanbul konutları nereye hangi ilçelere yapılacak? 2022 TOKİ İstanbul evleri nereye, nasıl yapılacak?

TOKİ İstanbul ucuz sosyal konut projesine başvurular başladı. Bugün binlerce vatandaş bankalara akın etti. Öte yandan megakentte konutların yapılacağı bölge ve ilçeler de başvuruda bulunacak vatandaşların merak konusu haline geldi. Hal böyleyken ise "TOKİ İstanbul konutları nereye hangi ilçelere yapılacak?" soruları gündeme taşındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için dar gelirlinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Peki, 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak? İşte detaylar.
TOKİ PROJESİ İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE YAPILACAK?
|98
|İSTANBUL
|"İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI (ARNAVUTKÖY-BAŞAKŞEHİR-ESENLER) 28340 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ "
|28.340
|HALK BANKASI
|99
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ ÇATALCA İLÇESİ 540/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|540
|HALK BANKASI
|100
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ SİLİVRİ İLÇESİ(SELİMPAŞA) 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|HALK BANKASI
|101
|İSTANBUL
|"İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 20920/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ "
|20.920
|HALK BANKASI
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? UCUZ ARSA SATIŞI VE SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR
TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;