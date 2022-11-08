TOKİ Kars kura çekimi canlı izle ekranı! 2022 TOKİ Kars kura çekilişi saat kaçta, nereden izlenir? İşte kura sonucu sorgulama

TOKİ Kars kura çekilişi 2022 için heyecan dorukta. Engelli, genç, emekli ve diğer gibi kategorilerde gerçekleşen kura çekimi sonuçları anlık olarak vatandaşlar ile paylaşılıyor. TOKİ Youtube kanalı ile canlı olarak yayımlanan isim listesi kuraların başlamasıyla birlikte ekrana yansıyor. TOKİ Kars kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor soruları gündemdeki yerini alırken TOKİ Kars kura çekimi canlı izle ekranı da araştırılmaya başladı. İşte, TOKİ Kars kura sonuçları canlı yayın!