TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura sonuçları: TOKİ 456 konut Kırıkkale kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

BAŞVURU ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

İnşa edilecek olan konutlar en fazla 4-5 katlı olacak, binaların yatay mimari anlayışıyla yapılacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taksit ödemeleri, 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.