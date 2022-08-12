TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura sonuçları: TOKİ 456 konut Kırıkkale kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ'nin Kırıkkale Yuvalı mahallesi için yapacağı sosyal konut projesi için kura çekilişi tamamlanıyor. 2+1 daireler için kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve isim listesi açıklanıyor. Projeye katılanlar ve isim listesinde adının olup olmadığını merak edenler TOKİ Kırıkkale Yuvalı Mahallesi kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı hakkında araştırmalarını arttırdı. Peki TOKİ Kırıkkale kura sonuçları açıklandı mı? Canlı 2022 TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgula
TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura çekilişi tamamlanıyor. Toplamda 456 adet konut için başvuru yapılan projeye ilişkin isim listesi de yayınlanıyor…
Hak sahipleri kura çekilişini TOKİ'nin resmi sayfaları üzerinden izleyebilecek.
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.
İnşa edilecek olan konutlar en fazla 4-5 katlı olacak, binaların yatay mimari anlayışıyla yapılacak.
Taksit ödemeleri, 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.