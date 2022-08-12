Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura sonuçları: TOKİ 456 konut Kırıkkale kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.8.2022 10:45 Son Güncelleme: 12.8.2022 10:46

TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura sonuçları: TOKİ 456 konut Kırıkkale kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Kırıkkale kura sonuçları canlı ve noter huzurunda açıklanıyor! 2+1 daireler için yapılan kura belirleme çekilişi, noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Bu noktada, Kırıkkale TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, 2022 TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ 2022 Kırıkkale Yuvalı sosyal konut kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı…

TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura sonuçları: TOKİ 456 konut Kırıkkale kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ'nin Kırıkkale Yuvalı mahallesi için yapacağı sosyal konut projesi için kura çekilişi tamamlanıyor. 2+1 daireler için kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve isim listesi açıklanıyor. Projeye katılanlar ve isim listesinde adının olup olmadığını merak edenler TOKİ Kırıkkale Yuvalı Mahallesi kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı hakkında araştırmalarını arttırdı. Peki TOKİ Kırıkkale kura sonuçları açıklandı mı? Canlı 2022 TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgula

2022 TOKİ KIRIKKALE YUVALI MAHALLESİ K KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ

TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura çekilişi tamamlanıyor. Toplamda 456 adet konut için başvuru yapılan projeye ilişkin isim listesi de yayınlanıyor…

KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİMİ BAŞLADI MI, NASIL İZLENİR?

Hak sahipleri kura çekilişini TOKİ'nin resmi sayfaları üzerinden izleyebilecek.

BAŞVURU ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

İnşa edilecek olan konutlar en fazla 4-5 katlı olacak, binaların yatay mimari anlayışıyla yapılacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taksit ödemeleri, 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

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TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura sonuçları: TOKİ 456 konut Kırıkkale kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
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