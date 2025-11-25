TOKİ KONUT KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihlerde çekilecek?

TOKİ 500 bin konut projesinde kura çekimi heyecanı yaklaşırken, vatandaşlar hangi tarihte sonuçların açıklanacağını merak ediyor. 1+1 ve 2+1 konutlar için yapılacak kura sonrası isim listesi resmi olarak yayınlanacak ve hak sahipleri sorgulama yapabilecek. Kura sonuçlarının açıklanacağı gün büyük bir ilgiyle bekleniyor. İşte, TOKİ 500 bin konut kura sonuç tarihi!

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) iş birliğindeki 500 bin sosyal konut projesi için başvuru takvimi belli oldu.

10 Kasım tarihinde başlayan 500 bin konut başvuruları 19 Aralık'ta sona erecek. 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular e-Devlet üzerinden açıldı.