Haberler Yaşam Haberleri TOKİ kua sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte 1+1 ve 2+1 daireler TOKİ kura sonuç takvimi
Giriş Tarihi: 28.11.2025 16:26

TOKİ kua sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte 1+1 ve 2+1 daireler TOKİ kura sonuç takvimi

Türkiye’nin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan Ev Sahibi Türkiye projesi için başvuru süreci hızla devam ediyor. Toplam 500 bin konut için milyonlarca vatandaş başvuru yaparken, kura çekimi tarihleri ve sonuçların açıklanacağı gün merak konusu oldu. Dar ve orta gelirli ailelere uygun ödeme koşullarıyla sunulan proje, ev sahibi olma hayali kuranları yakından ilgilendiriyor. Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kua sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte 1+1 ve 2+1 daireler TOKİ kura sonuç takvimi

Ev sahibi olamayan vatandaşlara yeni bir fırsat sunan Ev Sahibi Türkiye projesinde heyecan dorukta. Başvuruları devam eden 500 bin konut için kura çekim tarihleri gündemin ilk sırasına yerleşti. On binlerce kişi, hak sahiplerinin belirleneceği kura sürecinin başlangıcını ve sonuçların ilan gününü merak ediyor. Peki, 2025 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi kapsamında yürütülen başvuru sürecine ilişkin takvim belli oldu. 10 Kasım 2025'te başlayan başvurular, belirlenen tarihlerde sona erecek. Henüz işlemlerini tamamlamayan adayların, sürecin kapanış tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

E-Devlet üzerinden başvuru son günü: 18 Aralık 2025
Banka şubelerinden başvuru son günü: 19 Aralık 2025

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.

TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin ardından gözler e-devlet ekranına ve TOKİ resmi intrernet sitesine ve sosyal medya hesaplarına dönecek. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ kua sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte 1+1 ve 2+1 daireler TOKİ kura sonuç takvimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz